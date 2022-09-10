«Еще и сумка в стразах»: Бузова в черном бра и юбке с разрезом блеснула своими формами в изысканном ресторане

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной в России. Она ведет несколько передач, дает концерты и иногда снимается в кино.
Примечательно, что артистку часто критикуют то за действия, то за откровенные наряды. В этом году блондинка стала больше заниматься спортом, но так и не вернулась в форму.
Недавно Ольга устроила себе отпуск. Неделю она провела в Турции. Артистка делилась кадрами с пляжа, где щеголяла в бикини.
А вечерами она наряжалась в платья или романтичные костюмы, чтоб пойти в ресторан. К концу отдыха телеведущая показала номер, который был уставлен цветами. Поклонники заподозрили, что у нее появился бойфренд.
Бузова вернулась в столицу и решила посвятить день себе. В День города она отправилась ужинать в изысканный ресторан. Артистка облачилась в бра с глубоким декольте и длинную юбку с разрезом. Мерцающие босоножки и сумка в стразах дополнили ее аутфит. Телеведущая засветила свои пополневшие бедра и живот.
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Также Ольга накинула кожаную укороченную куртку. Она заявилась в место Sartoria Lamberti, которое славится своей кухней. Артистка сразу привлекла к себе внимание. Не обошлось без казусов. Она перепутала десерт со шкатулкой, в которой приносят счет.
Поклонники осудили Бузову за слишком откровенный наряд. Но нашлись и те, восхитился ее видом. «Все нацепила на себя», «Еще и сумка в стразах», «Зачем так одеваться в ресторан в Москве! Это же не курорт», «Прикройся», «Все показала, что могла», «А мне нравится, животика не видно», — стали писать подписчики.