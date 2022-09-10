«Еще и сумка в стразах»: Бузова в черном бра и юбке с разрезом блеснула своими формами в изысканном ресторане

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной в России. Она ведет несколько передач, дает концерты и иногда снимается в кино.

Примечательно, что артистку часто критикуют то за действия, то за откровенные наряды. В этом году блондинка стала больше заниматься спортом, но так и не вернулась в форму.