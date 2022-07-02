«Вбежали в июль»: Нетребко в белом костюме с шортами-бермудами и косынкой на голове предстала на природе

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой певицей. Она обычно регулярно гастролирует. Однако в этом году артистка смогла устроить себе отпуск.

Так как с ней отказались работать некоторые театры из-за ситуации в мире, она посетила Египет, Нью-Йорк и даже повеселилась в Великобритании. Теперь звезда готовится к возвращению на сцену.