«Вбежали в июль»: Нетребко в белом костюме с шортами-бермудами и косынкой на голове предстала на природе

Анна Нетребко уже давно стала знаменитой певицей. Она обычно регулярно гастролирует. Однако в этом году артистка смогла устроить себе отпуск.
Так как с ней отказались работать некоторые театры из-за ситуации в мире, она посетила Египет, Нью-Йорк и даже повеселилась в Великобритании. Теперь звезда готовится к возвращению на сцену.
Пока Анна проводит время в Вене, где у нее есть квартира. Она устраивает посиделки с друзьями на террасе и часто водит сына Тьяго в разные интересные места. Артистка славится не только своим голосом, но и чувством стиля. Она носит струящиеся платье и яркие блузки.
На этот раз Нетребко устроила променад в цветущем поле. Она облачилась в белый костюм с узором. Шорты-бермуды подчеркнули стройность ее ног, а вязаная косынка дополнили образ. В руках она держала прохладительный напиток.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Вбежали в июль. Компот. Летом, в жару всегда надо пить компот! В детстве моя мама всегда его варила. Холодный и кисленький – из свежих фруктов!» – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие осыпали ее комплиментами и заметили, что она постройнела. «Классный прикид», «Какая вы стройная», «Обожаю ваш стиль», «Аннушка, вот это ножки», «Вы прекрасны», «Очень яркая леди», — прокомментировали кадры подписчики.
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