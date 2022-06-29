Королевская изысканность: Нетребко в платье с цветочным принтом в винтажном стиле и слингбэках покрасовалась в Вене

Анна Нетребко является одной из самых известных персон. Она не скрывает, что ее график расписан на годы вперед.

Артистка лишь в этом году устроила себе отпуск, когда несколько театров отказались с ней работать. Оперная дива смогла отдохнуть в Египте, погулять по любимым улочкам в Нью-Йорке и повеселиться с друзьями в Великобритании.