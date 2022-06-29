Королевская изысканность: Нетребко в платье с цветочным принтом в винтажном стиле и слингбэках покрасовалась в Вене

Анна Нетребко является одной из самых известных персон. Она не скрывает, что ее график расписан на годы вперед.
Артистка лишь в этом году устроила себе отпуск, когда несколько театров отказались с ней работать. Оперная дива смогла отдохнуть в Египте, погулять по любимым улочкам в Нью-Йорке и повеселиться с друзьями в Великобритании.
Теперь Анна готовится к новым гастролям. Пока она находится в Вене, где у нее есть квартира. Певица проводит время с сыном Тьяго. Она часто наряжается и демонстрирует стильные образы во время прогулок и посещения театра.
На этот раз Нетребко отметилась в кафе на улицах Вены. Она облачилась в платье оверсайз с цветочным принтом слингбэки с острым мысом. Лук также дополнила сумка и ободок с бантом. Она сделала акцент на изящные щиколотки.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Моя бабушка Александра Дмитриевна, она же Мамуля, всегда любила одеваться изысканно. Мы с сестрой с детства копались в ее гардеробе, примеряя шляпки, горжетки, вуалетки.
Видимо, по этому я до сих пор считаю винтажный стиль очень клевым и иногда облачаюсь в неординарные вещи. Платье Marni сумка Gucci, туфли Янина Кутюр, брошки», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие осыпали ее комплиментами. «Анна, шикарный образ! Вам очень к лицу», «Вы как всегда бесподобны», «Вам очень идет», «Ну прям шикарные туфли», «Бесподобно и стильно», — прокомментировали пост подписчики.
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