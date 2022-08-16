«В кругу самых близких»: Тимати отпраздновал 39-летие на яхте с детьми и молодой возлюбленной

Накануне Тимати отметил свой день рождения. Обычно в такой день он уезжал в теплые края, но на этот раз рэпер устроил вечеринку на яхте. Он облачился в белую футболку и брюки.

Рядом с ним были его дети: дочка Алиса, которую родила Алена Шишкова, сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Рядом с именинником были друзья и мама Симона Юнусова.