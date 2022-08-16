«В кругу самых близких»: Тимати отпраздновал 39-летие на яхте с детьми и молодой возлюбленной

Рэпер устроила белую вечеринку. Впервые за много лет свой день рождения он отпраздновал в Москве.
Тимати

Тимати. Фото: соцсети звезды

Тимур Юнусов, который многим известен как Тимати, не перестает удивлять поклонников. Артист прославился как популярный исполнитель, а потом также стал успешным бизнесменом. Он открыл сеть ресторанов, а недавно купил кофейни Starbucks вместе с Антоном Пинским. Артист не перестает развиваться.

Накануне Тимати отметил свой день рождения. Обычно в такой день он уезжал в теплые края, но на этот раз рэпер устроил вечеринку на яхте. Он облачился в белую футболку и брюки.

Рядом с ним были его дети: дочка Алиса, которую родила Алена Шишкова, сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Рядом с именинником были друзья и мама Симона Юнусова.

Алиса и Ратмир. Фото: соцсети звезды

Уже несколько месяцев Тимати строит отношения с новой возлюбленной Валентиной Ивановой. Она тоже отметилась на празднике. Модель была в белом атласном корсете и черной юбке. Они миловались на публике. Валентина даже показала язык имениннику. Артист не скрыл улыбки. 

«Вчера был потрясающий день! Давно мы так не отмечали день рождения сына, в родном городе и в кругу самых близких людей.

Погода изумительная, сказочная Москва, красивые, теплые люди!
Хоть мы и «бодаемся», так как очень похожи, но я всегда люблю тебя, горжусь и буду поддерживать во всем. С днем рождения, мой взрослый сын!» — написала родительница звезды.

Тимати и Валентина. Фото: соцсети звезды

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