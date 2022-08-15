Стильные дети: Тимати в свой день рождения предстал с подросшей дочкой и сыном от разных женщин

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уже давно прославился на всю страну. Он был участников «Фабрики звезд», а теперь выступает на большой сцене, пишет треки и занимается развитием своего бизнеса.
Артист не скрывает, что теперь занимается тем, что развивает свои сети ресторанов и других мест питания.
Примечательно, что Тимати недавно перестал скрывать новую возлюбленную, Валентину Иванову. От прошлых отношений у него растет дочка Алиса, которой уже восемь лет. Ее родила модель Алена Шишкова.
А также у артиста растет сын Ратмир, которого в 2019 году ему родила Анастасия Решетова. Бизнесмен поддерживает близкую связь с наследниками.
15 августа Тимати отмечает день рождения. Как обычно, такой день он предпочитает проводить с семьей. Рэпер опубликовал кадры из новой фотосессии. Он предстал в белоснежных брюках, футболке и бархатном поджаке природного цвета. Лук дополнили лоферы на толстой подошве. Он нарядил сына в черный костюм с пиджаком. А дочка была в футболке и пышной черной многослойной юбке.
Тимати с детьми. Фото: соцсети звезды
«Спасибо всем за поздравления», — написал артист.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у именинника в жизни есть самое главное — дети.
«Класс, ничего не может быть важнее семьи!», «Какой сладкий мальчик! Слов нет!», «Стильные дети», «Какой он сладкий», «Алиса так на маму становится похожа», — прокомментировали пост подписчики.
Тимати с детьми. Фото: соцсети звезды