Стильные дети: Тимати в свой день рождения предстал с подросшей дочкой и сыном от разных женщин

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уже давно прославился на всю страну. Он был участников «Фабрики звезд», а теперь выступает на большой сцене, пишет треки и занимается развитием своего бизнеса.

Артист не скрывает, что теперь занимается тем, что развивает свои сети ресторанов и других мест питания.