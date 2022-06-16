«В главной роли — Мия»: Прилучный заснял, как веселится с детьми в бассейне без Брутян

Но недавно Павел представил публике Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке». Они стали делиться романтичными кадрами с Маврикия. Но позже выяснилось, что там проходили съемки. Прилучный все же запутал поклонников, когда снова уехал в отпуск с Брутян и взял с собой детей. Он подогревает слухи о своем романе.

Если накануне актер поужинал в компании Зепюр, то теперь он показал, как веселится в бассейне с наследниками. Павел стал кидать в воду детей по одному. Он и сам был не против освежиться.