«В главной роли — Мия»: Прилучный заснял, как веселится с детьми в бассейне без Брутян

Павел Прилучный является известным актером. Он уже длительное время снимается в кино.
Примечательно, что многие зрители его знают благодаря сериалам «Мажор» и «Закрытая школа». Артист также был в браке с Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако после почти 10 лет брака они развелись.
Но недавно Павел представил публике Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке». Они стали делиться романтичными кадрами с Маврикия. Но позже выяснилось, что там проходили съемки. Прилучный все же запутал поклонников, когда снова уехал в отпуск с Брутян и взял с собой детей. Он подогревает слухи о своем романе.
Если накануне актер поужинал в компании Зепюр, то теперь он показал, как веселится в бассейне с наследниками. Павел стал кидать в воду детей по одному. Он и сам был не против освежиться.
«Все за борт», — сначала заявил артист.
Потом Прилучный заснял свою дочку, которая загорала на шезлонге в модном купальнике. Он наложил звук из фильма, который по смыслу подошел картинке.
«Все персонажи вымышленные, любое сходство с реальными людьми случайно. В главной роли: Мия Прилучная. Продюсер Тимофей Прилучный», — написал актер.
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как выросли наследники Муцениеце.
«Просто шедевр», «Ножки тянет», «Очень оригинально и смешно», «Мия такая взрослая», «Талантливая! Будущая актриса», «Есть в кого», — прокомментировали пост подписчики.
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