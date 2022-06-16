Зепюр Брутян нарядилась в трикотажное платье с разрезом спереди для ужина с Павлом Прилучным

Павел Прилучный давно стал знаменитым актером. Благодаря брутальной внешности и своей харизме он с легкостью вживается в роли.

Ему принесли славу картины «Мажор» и «Закрытая школа». Также он был в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Но после развода о личной жизни артист говорит нечасто.