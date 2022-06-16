Зепюр Брутян нарядилась в трикотажное платье с разрезом спереди для ужина с Павлом Прилучным

Павел Прилучный давно стал знаменитым актером. Благодаря брутальной внешности и своей харизме он с легкостью вживается в роли.
Ему принесли славу картины «Мажор» и «Закрытая школа». Также он был в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Но после развода о личной жизни артист говорит нечасто.
Недавно Павел удивил фанатов, когда уехал на Маврикий с Зепюр Брутян. Они стали делиться нежными кадрами, чем подогрели слухи о романе.
Однако потом актриса призналась, что они просто были на съемках. Правда, Прилучный решил всех запутать и уехал уже в настоящий отпуск с детьми и Брутян. Накануне они вместе полетали на парашюте над морем.
А вот для ужина предполагаемая возлюбленная «мажора» выбрала модный и романтический наряд. Она щегольнула в белом трикотажном платье с разрезом спереди. Лук дополнили яркие босоножки.
«Ночные прогулки», — заявила она.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Вечер она провела за ужином с Прилучным и его детьми. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие ее осыпали комплиментами.
«Просто крутая», «Какая красавица», «Слов нет», «Вы словно из другой вселенной», «Ну очень красивая», «Роскошно выглядишь», «Паша точно не устоял», «Ножки просто идеальные», «Вы леди из снов», — стали писать подписчики.
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