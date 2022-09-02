«А в чем было хамство?»: Шахназаров прошелся по Пугачевой

Накануне Алла Пугачева опубликовала в своем аккаунте обращение к журналисту Владимиру Соловьеву. Примадонна пожалела телеведущего, который, по ее мнению, может лопнуть от злости и хамства.
Публицист Михаил Шахназаров, который ранее заявил, что «набить морду» Примадонна мечтает именно Соловьеву, недоумевает над публикацией.
«А в чем было хамство?» — сказал Шахназаров YouTube-шоу «Полный абзац» и вспомнил, как Алла Борисовна дерзко ответила священнику Андрею Титову.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, на днях Алла Пугачева вернулась в Россию после пяти месяцев жизни за границей. Она находилась в Израиле и Латвии. А перед началом учебного года, как и обещала, вернулась в Москву, чтобы отвести детей в школу.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети