«А в чем было хамство?»: Шахназаров прошелся по Пугачевой

Накануне Алла Пугачева опубликовала в своем аккаунте обращение к журналисту Владимиру Соловьеву. Примадонна пожалела телеведущего, который, по ее мнению, может лопнуть от злости и хамства.

Публицист Михаил Шахназаров, который ранее заявил, что «набить морду» Примадонна мечтает именно Соловьеву, недоумевает над публикацией.