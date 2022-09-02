«Вполне себе справедливые вопросы»: Шахназаров заступился за Соловьева, который разгневал Пугачеву

Публицист считает, что речь идет о журналисте Владимире Соловьеве. Недавно он в своей программе озвучил ряд вопросов, направленных в адрес Примадонны. В том числе телеведущего интересовало, платила ли артистка налоги.

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