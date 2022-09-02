«Вполне себе справедливые вопросы»: Шахназаров заступился за Соловьева, который разгневал Пугачеву

Накануне Алла Пугачева отвела двойняшек Лизу и Гарри в третий класс Первой московской гимназии. Заодно успела пообщаться с журналистами и рассказала, что ее гложет.
«Приезд Аллы Борисовны Пугачевой вызвал резонанс и в обществе, и среди пишущей и говорящей братии. И вот она ведет детей в школу и на вопрос журналиста, чтобы она хотела сделать, отвечает: «Я бы хотела набить морду одному человеку», — рассказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».
Публицист считает, что речь идет о журналисте Владимире Соловьеве. Недавно он в своей программе озвучил ряд вопросов, направленных в адрес Примадонны. В том числе телеведущего интересовало, платила ли артистка налоги.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Вполне себе справедливые вопросы», — отметил Шахназаров.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети