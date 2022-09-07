Уже без Пугачевой: Орбакайте в потертых джинсах и остромодном твидовом жакете отметилась на публике

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Также артистка снимается в кино и занимается своими бизнеспроектами.

В этом году она успела отдохнуть с семьей. Дочка Аллы Пугачевой посетила Францию со своей наследницей Клавой, а также Юрмалу. А конец лета она провела на Миконосе.