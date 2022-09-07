Уже без Пугачевой: Орбакайте в потертых джинсах и остромодном твидовом жакете отметилась на публике

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Также артистка снимается в кино и занимается своими бизнеспроектами.
В этом году она успела отдохнуть с семьей. Дочка Аллы Пугачевой посетила Францию со своей наследницей Клавой, а также Юрмалу. А конец лета она провела на Миконосе.
1 сентября Орбакайте не отвела дочку в школу, так как у девочки более длинные каникулы. Клава учится в учебном заведении в США. Но певица на днях приехала на родину. Она отметилась на работе в роскошном алом платье.
А накануне артистка посетила Театр Наций вместе с Примадонной, которая тоже вернулась в Россию после отдыха.
А вот 7 сентября Кристина отправилась в салон красоты Владислава Лисовца. Она частая гостья этого заведения и подруга стилиста. На этот раз певица предстала в потертых джинсах с высокой посадкой и модном твидовом жакете с открытыми плечами. Образ дополнили цветные очки. Орбакайте покрасовалась с другом на камеру.
«А, видео снимаем», — удивился Владислав.
«Молодцы!» — отметила артистка.
«Ну тогда и видео подснимем», — решил стилист.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «У вас потрясающий стиль», «Выглядите чудесно», «До чего красивая», «Ох, как вы хороши», «Ну вас просто роскошная талия», — стали писать подписчики.