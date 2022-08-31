Уставшая и взхломаченная: Лера Кудрявцева улетела в Нур-Султан

На этот раз Лера улетела из Москвы. Она поделилась кадрами, на которых наблюдала в самолете за бортпроводником. Телеведущую восхитила его работа. Сама блондинка выглядела уставшей. Ее волосы взлохматились. Как оказалось, Кудрявцева отправилась в Нур-Султан. При этом она не озвучила цель поездки.

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