Уставшая и взхломаченная: Лера Кудрявцева улетела в Нур-Султан

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже больше 30 лет работает на телевидении и дружит со многими представителями шоу-бизнеса. Зрители знают ее благодаря передачам «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 год она старается выглядеть стильно и молодо. Звезда на съемках часто примеряет костюмы и элегантные платья.
Накануне Лера провела время с четырехлетней дочкой Марией, которая скоро пойдет в садик. Также телеведущая провела время с мужем Игорем Макаровым. После того, как она провела отпуск без возлюбленного, ходят слухи, что у пары проблемы в отношениях. Кудрявцева заверила, что это неправда.
На этот раз Лера улетела из Москвы. Она поделилась кадрами, на которых наблюдала в самолете за бортпроводником. Телеведущую восхитила его работа. Сама блондинка выглядела уставшей. Ее волосы взлохматились. Как оказалось, Кудрявцева отправилась в Нур-Султан. При этом она не озвучила цель поездки.
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Но Лера не стала задерживаться в городе. Она переночевала в роскошной гостинице, а утром поехала по делам. Телеведущей хватило несколько часов, а затем она отправилась обратно в Москву.