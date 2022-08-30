Юная блондинка в желтом платье: Лера Кудрявцева показала, как подготавливает дочку к садику

Лера Кудрявцева является известной ведущей в России. Она работает не телевидении, а также ведет концерты, фестивали и премии.

Примечательно, что блондинка регулярно обсуждает тайны звезд, узнает подробности из их жизни. При этом сама Лера редко рассказывает о личном. И недавно появились слухи, что она готовится к разводу.