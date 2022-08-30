Юная блондинка в желтом платье: Лера Кудрявцева показала, как подготавливает дочку к садику

Лера Кудрявцева является известной ведущей в России. Она работает не телевидении, а также ведет концерты, фестивали и премии.
Примечательно, что блондинка регулярно обсуждает тайны звезд, узнает подробности из их жизни. При этом сама Лера редко рассказывает о личном. И недавно появились слухи, что она готовится к разводу.
Примечательно, что Кудрявцева провела отпуск в Болгарии с дочкой Марией, мамой и друзьями. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал. Сама телеведущая опровергла слухи о разладе в семье. Она вернулась в Москву и приступила к новым съемкам. А 30 августа у нее выдался входной, поэтому Лера отправилась гулять с супругом и четырехлетней наследницей.
А вот потом они зашли в больницу, где Мария прошла осмотр. Пройти диспансеризацию необходимо перед тем, как пойти в садик. Дочка телеведущей предстала в платье лимонного цвета.
Наряд дополнили не менее яркие розовые кроссовки. Лера заплела ей косичку. Примечательно, что малышка вела себя спокойно.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как маленькая Мария похожа на маму. Она растет блондинкой с голубыми глазами. «Ну до чего красивый ребенок», «Маша такая солнечная», «Что за прелесть ваша дочка», «Как она на вас похожа! А эти наряды, ну прям как у вас», «Обожаю это девочку», «Как я люблю вашу семью», — прокомментировали пост подписчики.