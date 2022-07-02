Стильная леди в алом: Кудрявцева в шелковом костюме с брюками палаццо отметилась в центре Москвы

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно ведет шоу «Секрет на миллион», а также ее приглашают вести фестивали и праздничные концерты.

Блондинка в 51 год может похвастаться тройной фигурой. И это при том, что ее дочке Марии всего три года. Звезда не раз удивляла поклонников яркими образами.