Стильная леди в алом: Кудрявцева в шелковом костюме с брюками палаццо отметилась в центре Москвы

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно ведет шоу «Секрет на миллион», а также ее приглашают вести фестивали и праздничные концерты.
Блондинка в 51 год может похвастаться тройной фигурой. И это при том, что ее дочке Марии всего три года. Звезда не раз удивляла поклонников яркими образами.
Недавно Лера посвятила несколько дней съемкам в новом проекте. Она сменила несколько образов. Телеведущая носит яркие платья и игривые принты. А вот 1 июля она решила провести время с подругой Катей Гордон. Они отправились гулять в центр Москвы.
Для такого случая Кудрявцева облачилась в шелковый костюм в бельевом стиле. Она выбрала расслабленный образ с брюками палаццо. Подруги посидели в ресторане на Патриарших прудах.
Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды
«Выползли с бро на Патрики в кои-то веке. На людей посмотреть так сказать», – отметила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Обожаю обоих. Девочки вы классные», «Шикарная погода, шикарные дамы», «Куколки», «Красивая какая Лера», — прокомментировали пост подписчики.
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