Стильная леди в алом: Кудрявцева в шелковом костюме с брюками палаццо отметилась в центре Москвы

Телеведущая решила прогуляться по Патриаршим прудам и попала в объективы камер.
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно ведет шоу «Секрет на миллион», а также ее приглашают вести фестивали и праздничные концерты.

Блондинка в 51 год может похвастаться тройной фигурой. И это при том, что ее дочке Марии всего три года. Звезда не раз удивляла поклонников яркими образами. 

Недавно Лера посвятила несколько дней съемкам в новом проекте. Она сменила несколько образов. Телеведущая носит яркие платья и игривые принты. А вот 1 июля она решила провести время с подругой Катей Гордон. Они отправились гулять в центр Москвы. 

Для такого случая Кудрявцева облачилась в шелковый костюм в бельевом стиле. Она выбрала расслабленный образ с брюками палаццо. Подруги посидели в ресторане на Патриарших прудах. 

Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды

«Выползли с бро на Патрики в кои-то веке. На людей посмотреть так сказать», – отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Обожаю обоих. Девочки вы классные», «Шикарная погода, шикарные дамы», «Куколки», «Красивая какая Лера», — прокомментировали пост подписчики.

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