Ловит ртом пузыри: Кудрявцева засняла, как дочка в платье с романтичным принтом резвится во дворе

Телеведущая поделилась трогательными кадрами. Теплый вечер она провела с Марией Макаровой на свежем воздухе.
Лера Кудрявцева с дочкой

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Однако обычно Лера находится на съемках шоу «Секрет на миллион» или «Звезды сошлись».

Также ее часто приглашают вести фестивали и праздничные концерты. В 51 год она может похвастаться стройностью, а ее образы всегда женственные и яркие.

Примечательно, что Лера ее не ругала. Она спокойно смотрела, как кроха веселится. К слову, в свои три года Маша проявляет свой характер и порой устраивает истерики. Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она растет копией мамы. 

«Ну что за прелесть», «Такая красивая», «Ну не девочка, а чудо», «Столько счастья», «Платье-то какое красивое», «Просто ненаглядная», «Ну лучик солнца наш», — прокомментировали пост подписчики.

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