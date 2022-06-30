Ловит ртом пузыри: Кудрявцева засняла, как дочка в платье с романтичным принтом резвится во дворе

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Однако обычно Лера находится на съемках шоу «Секрет на миллион» или «Звезды сошлись».

Также ее часто приглашают вести фестивали и праздничные концерты. В 51 год она может похвастаться стройностью, а ее образы всегда женственные и яркие.