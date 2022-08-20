Кукольный образ: Алсу в платье лазурного цвета с рукавами-буфами и мюлях Amina Muaddi повеселилась в отеле

Алсу не так давно отдохнула в Турции. Она часто носила платья в свободное кроя. А на днях певица отправилась в Санкт-Петербург, где отдохнула со старшей дочкой. Она также щегольнула в мини-шортах и продемонстрировала фигуру в юбке макси.

Как оказалось, артистка также подурачилась в отеле, где с подругой отметилась в кукольном платье цвета лазурной волны с рукавами-буфами. Лук дополнили белые мюли Amina Muaddi и миниатюрная сумка.

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