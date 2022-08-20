Кукольный образ: Алсу в платье лазурного цвета с рукавами-буфами и мюлях Amina Muaddi повеселилась в отеле

Алсу уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что ее знаю несколько поколений людей в России.
Исполнительница хита «Зимний сон» проводит свободное время с друзьями и семьей. Она растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэль. При этом артистка успевает давать концерты и посещать вечеринки.
Алсу не так давно отдохнула в Турции. Она часто носила платья в свободное кроя. А на днях певица отправилась в Санкт-Петербург, где отдохнула со старшей дочкой. Она также щегольнула в мини-шортах и продемонстрировала фигуру в юбке макси.
Как оказалось, артистка также подурачилась в отеле, где с подругой отметилась в кукольном платье цвета лазурной волны с рукавами-буфами. Лук дополнили белые мюли Amina Muaddi и миниатюрная сумка.
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Алсу с подругой. Фото: соцсети звезды
«Bonjour, дорогие девушки! Вот и незаметно подкрадывается осень… Ловим последние солнечные деньки. Обновленный гардероб обязательно поднимет настроение! Проверено!» – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как Алсу выглядит в 39 лет. Многие ее осыпали комплиментами. «Фото прелесть», «Вы обворожительна», «Какие ножки», «Очаровательное платье», «Какие же вы конфетки», «В мини неотразима», — прокомментировали пост подписчики.
Алсу с подругой. Фото: соцсети звезды