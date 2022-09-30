«У дочки успехи в школе»: Вера Брежнева рассказала, как живет после отъезда из России

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она была участницей группы «ВИА Гра», но потом построила сольную карьеру. Певица состоит в браке с композитором Константином Меладзе. В этом году она отметила свое 40-летие. А вскоре звезда оказалась в Италии. Она отказалась от прописки в Некрасовском в Московской области.
Пока Вера редко выходит на связь. Она несколько раз ездила в Польшу, где трудилась волонтером на складе. Иногда певица делится своим селфи и признается, что из-за ситуации в мире совершенно не думает о своей внешности. Но 1 сентября она все же засняла 13-летнюю дочку Сару Киперман, которая отправилась в школу.
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30 сентября Брежнева призналась, что переживает. Она не может найти баланс, так как каждый день оказывается непредсказуемым. Однако певица рассказала, что происходит в ее жизни.
«Хочется писать о хорошем. За два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила», – поделилась звезда.
Вера отметила, что переживает эмоциональные качели. Она подчеркнула, что хочет надеется в лучшее.