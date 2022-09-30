«У дочки успехи в школе»: Вера Брежнева рассказала, как живет после отъезда из России

Пока Вера редко выходит на связь. Она несколько раз ездила в Польшу, где трудилась волонтером на складе. Иногда певица делится своим селфи и признается, что из-за ситуации в мире совершенно не думает о своей внешности. Но 1 сентября она все же засняла 13-летнюю дочку Сару Киперман, которая отправилась в школу.

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