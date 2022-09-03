Отправила в школу: Вера Брежнева показала повзрослевшую дочку в черной мини-юбке и трендовых лоферах

В последнее время Вера редко выходит на связь с поклонниками. Она то ездит в Польшу, чтобы поработать волонтером на складе, куда доставляют посылки для помощи беженцам, то отправляется к друзьям в Латвию. А 1 сентября она отправила в школу свою младшую дочку Сару Киперман. 13-летняя наследница звезды учится в частном заведении.

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