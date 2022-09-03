Отправила в школу: Вера Брежнева показала повзрослевшую дочку в черной мини-юбке и трендовых лоферах

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она была частью группы «ВИА Гра». Уже почти семь лет артистка счастлива в браке с Константином Меладзе. До недавнего времени они жили в Россию. При этом певица любила гостить у родственников в Киеве и отдыхать в Италии, где у нее есть особняк.
В последнее время Вера редко выходит на связь с поклонниками. Она то ездит в Польшу, чтобы поработать волонтером на складе, куда доставляют посылки для помощи беженцам, то отправляется к друзьям в Латвию. А 1 сентября она отправила в школу свою младшую дочку Сару Киперман. 13-летняя наследница звезды учится в частном заведении.
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На фото наследница Веры позировала в черной мини-юбке и модных лоферах на тракторной подошве. На ее плече была сумка-шоппер. Наследница певицы заметно подросла. Она отметилась у входа в учебное заведение. По всей видимости, Брежнева была рядом с ней в этот момент. Она не раз говорила, что поддерживает близкое общение со своими детьми.
Соня Киперман. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что скучают по артистке. Многие стали гадать, где учится Сара. А вост старшая дочка звезды Соня Войченко давно живет в США. Она учится в университете в Лос-Анджелесе. Однако каждый год Вера старается видеться с ней. Обычно они вместе ездят отдыхать на море в теплые страны.