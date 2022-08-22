Тренд сезона: Ольга Бузова в брюках палаццо с эффектом стройности появилась на съемках

Примечательно, что Ольга недавно вернулась из Сочи, где гуляла в горах. А в Москве она посетила несколько вечеринок, покаталась на коньках и продемонстрировала стильные наряды. Теперь телеведущая вернулась к работе. Она ездила на встречу с поклонниками в Омск.

А 22 августа артистка предстала на съемках. Сначала она щегольнула в твидовой мини-юбке, подчеркнув выпирающий живот.