Тренд сезона: Ольга Бузова в брюках палаццо с эффектом стройности появилась на съемках

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2».
Свою личную жизни артистка строила на глазах зрителей, но теперь она предпочитает не говорить о романах. После расставания с блогером Давой звезда стала больше времени уделять отдыху.
Примечательно, что Ольга недавно вернулась из Сочи, где гуляла в горах. А в Москве она посетила несколько вечеринок, покаталась на коньках и продемонстрировала стильные наряды. Теперь телеведущая вернулась к работе. Она ездила на встречу с поклонниками в Омск.
А 22 августа артистка предстала на съемках. Сначала она щегольнула в твидовой мини-юбке, подчеркнув выпирающий живот.
На этот раз Ольга решила сменить лук. Она устроила дефиле в алом костюме с кроп-топом и брюками палаццо с высокой посадкой. Лук выгодно подчеркнул ее талию и скрыл изъяны фигуры. Телеведущая также сделала высокий хвост. Она покрасовалась в своем модном аутфите. Бузова дополнила лук босоножками.
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Поклонники отметили, что в подобном луке несколько лет назад отметилась Вера Брежнева. Многие восхитились образом телеведущей.
«Какая классная», «Это шедеврально», «Просто слов нет! Любуюсь этим нарядом», «Вот правильно подобранный лук», «Красный вам идет», «Такие костюмы популярны! Брежнева такой носила», — стали писать подписчики. К слову, брюки палаццо стали трендом сезона.