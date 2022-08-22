В образе леди: Бузова в белоснежном твидовом костюме с мини-юбкой не скрыла выпирающий живот

Ольга Бузова этим летом неустанно работает. Она побывала в Африке, где целый месяц была на съемках. Также звезда ездила на гастроли. Лишь недавно она сделала перерыв, чтобы отдохнуть в Сочи.
Последний месяц лета Ольга проводит крайне насыщенно. Недавно она ездила в Омск на встречу с поклонниками. А вот на днях телеведущая повеселилась с подругами на празднике.
Каждый раз она выбирает броские летние образы от платьев до костюмов в пижамном стиле. Бузова активно занимается спортом, чтобы вернуться в форму.
А вот 22 августа Ольга решила отправиться на съемку. Она весь день провела на работе. При этом телеведущая захотела похвастаться своим образом. Она облачилась в твидовый костюм белого цвета с укороченным жакетом и мини-юбкой. Наряд подчеркнул ее длинные ноги, а также не скрыл выпирающий живот. Бузовой сделали романтичную укладку с бантом.
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На этот раз Ольга восхитила поклонников элегантным образом. Однако многие заметили, что ее фигура пока не совершенна.
«Наряд шикарный», «Обожаю такие луки», «С этим бантиком прям леди», «Оля, животик выпирает! Кто-то слишком много ест», «Ноги красивые», «Юбка экстремально короткая», «Животик такой торчит», — стали писать подписчики.