В образе леди: Бузова в белоснежном твидовом костюме с мини-юбкой не скрыла выпирающий живот

Последний месяц лета Ольга проводит крайне насыщенно. Недавно она ездила в Омск на встречу с поклонниками. А вот на днях телеведущая повеселилась с подругами на празднике.

Каждый раз она выбирает броские летние образы от платьев до костюмов в пижамном стиле. Бузова активно занимается спортом, чтобы вернуться в форму.