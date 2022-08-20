Осыпали комплиментами: Бузова в миниатюрном платье в клетку и на шпильках появилась на публике в Омске

Телеведущая увиделась с поклонниками в торговом центре. Сотни людей пришли, чтобы сделать с ней фото.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является одной из самых медийных персон в России. Она ведет несколько передач, а также предпочитает продолжать строить карьеру певицы.

В этом году артистка дала большой концерт в Москве, а недавно она целый месяц провела на съемках в Африке. И в отпуск телеведущая успела съездить, проведя несколько дней в горах в Сочи. 

На днях Ольга также повеселилась в Москве. Она снова встала на фигурные коньки, отметилась на вечеринке и поужинала в роскошном ресторане. Каждый раз артистка подбирает новые наряды.

Этим летом ей особенно нравятся яркие костюмы в пижамном стиле. А накануне она появилась в Омске, куда приехала, чтобы дать концерт.

Для такого случая Бузова облачилась в мини-платье в клетку. Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее постройневшую фигуру. Певица дополнила образ белыми туфлями на шпильке и миниатюрной сумочкой. Она сделала прическу «Мальвины» и яркий макияж. Ольга продефилировала по улице. Она сообщила, что едет на встречу с поклонниками. 

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Публика тепло встретила телеведущую. Многие кричали от восторга. Сотни фанатов пришли, чтобы сделать с ней фото в торговом центре. Ольга была приветлива и уделила внимание своим поклонникам. 

«Мне сделали столько комплиментов!» – похвасталась она.

Звезда осталась в восторге от своего утра. Многие в соцсети осыпали ее теплыми словами. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  