Осыпали комплиментами: Бузова в миниатюрном платье в клетку и на шпильках появилась на публике в Омске

Ольга Бузова является одной из самых медийных персон в России. Она ведет несколько передач, а также предпочитает продолжать строить карьеру певицы.
В этом году артистка дала большой концерт в Москве, а недавно она целый месяц провела на съемках в Африке. И в отпуск телеведущая успела съездить, проведя несколько дней в горах в Сочи.
На днях Ольга также повеселилась в Москве. Она снова встала на фигурные коньки, отметилась на вечеринке и поужинала в роскошном ресторане. Каждый раз артистка подбирает новые наряды.
Этим летом ей особенно нравятся яркие костюмы в пижамном стиле. А накануне она появилась в Омске, куда приехала, чтобы дать концерт.
Для такого случая Бузова облачилась в мини-платье в клетку. Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее постройневшую фигуру. Певица дополнила образ белыми туфлями на шпильке и миниатюрной сумочкой. Она сделала прическу «Мальвины» и яркий макияж. Ольга продефилировала по улице. Она сообщила, что едет на встречу с поклонниками.
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Публика тепло встретила телеведущую. Многие кричали от восторга. Сотни фанатов пришли, чтобы сделать с ней фото в торговом центре. Ольга была приветлива и уделила внимание своим поклонникам.
«Мне сделали столько комплиментов!» – похвасталась она.
Звезда осталась в восторге от своего утра. Многие в соцсети осыпали ее теплыми словами. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру.