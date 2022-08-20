Осыпали комплиментами: Бузова в миниатюрном платье в клетку и на шпильках появилась на публике в Омске

Ольга Бузова является одной из самых медийных персон в России. Она ведет несколько передач, а также предпочитает продолжать строить карьеру певицы.

В этом году артистка дала большой концерт в Москве, а недавно она целый месяц провела на съемках в Африке. И в отпуск телеведущая успела съездить, проведя несколько дней в горах в Сочи.