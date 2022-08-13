Чем богаты, тому и рады: со сцены в латвийском селе Галкин убежал всего с одним букетом

Юморист выступил в рыбацком селе Роя.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Накануне Максим Галкин дал концерт в латвийском селе Роя. Кадрами выступления он поделился в своем аккаунте, отметив, что Роя – небольшое рыбацкое село. Согласно официальным данным численность его населения – чуть более двух тысяч человек.

«Сегодня он был заполнен чуткими радушными зрителями, которые оставили у меня лучшие воспоминания! Спасибо, Роя!» - написал юморист в соцсети.

Правда, со сцены шоумен убежал всего с одним букетиком. Пользователи Сети, вспоминая прежние выступления мужа Аллы Пугачевой в России, не могли не вспомнить, как юмориста просто засыпали цветами. Теперь же, судя по эмоциям, он рад и этому. 

Максим Галкин. Скриншот: соцсети

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