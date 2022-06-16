«Я уезжаю»: Бузова в остромодном летнем костюме и мюлях Bottega Veneta увиделась с отцом

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она ведет несколько передач, а также любит участвовать в съемках проектов у блогеров.
Артистка продолжает развиваться и как певица. Недавно она дала большой концерт в Москве. А потом устроила себе отпуск в Турции. Звезда решила набраться сил перед тем, как отправится в длительную поездку.
Бузова последние несколько дней посвятила делам. Она дала концерт в Иваново, а потом вернулась в столицу, где повидалась с подругами. С самого утра артистка сделала прическу и макияж.
Она облачилась в топ и струящийся летний костюм зеленого цвета с тропическим принтом. Свой образ звезда дополнила мюлями Bottega Veneta. После ресторана она отправилась в еще одно место.
«Я уезжаю. Меня не будет целых полтора месяца», — призналась звезда.
Оказалось, что Бузова решила попрощаться и с отцом Игорем Дмитриевичем, который обычно приглядывает за ее собаками. Они прогулялись по парку. Телеведущая не смогла сдержать эмоций. Однако она не стала говорить, почему. Возможно, Ольга переживает, что длительное время не будет видеться с родными.
«Нарыдалась», — заявила артистка.
Ольга Бузова с папой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Многие ее осыпали комплиментами.
«Очень стильно», «Вот теперь стройная», «Крутой костюм», «Как мне нравится образ», «Оля, какая классная», «Выглядишь бомбически», «Ох, какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.
К слову, пока Бузова умалчивает, где проведет большую часть лета. Не исключено, что она собралась на съемки в Африку.
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