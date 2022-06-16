«Я уезжаю»: Бузова в остромодном летнем костюме и мюлях Bottega Veneta увиделась с отцом

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она ведет несколько передач, а также любит участвовать в съемках проектов у блогеров.

Артистка продолжает развиваться и как певица. Недавно она дала большой концерт в Москве. А потом устроила себе отпуск в Турции. Звезда решила набраться сил перед тем, как отправится в длительную поездку.