Удобно для жары: Бузова в летнем костюме — хите сезона — устроила танцы в Кейптауне

Ольга Бузова сообщила своим фолловерам, что улетела в отпуск. Певица хорошенько поработала перед этим, подготовив в «Крокусе» программу «Вот она я».

После отдыха артистка собирается гастролировать с ней по России, несмотря на наличие большого количества отрицательных отзывов о содержании ее концертной программы. Напомним, многие зрители назвали выступление Бузовой некорректным по отношению к христианам, поскольку певица спускалась в зал в наряде, напоминающем образ Девы Марии.

Тем не менее Бузова рассказала в своих соцсетях, что уже с успехом выступила с программой в Самаре и планирует продолжить тур после отпуска.

А пока звезда отправилась в Кейптаун. В Африке Ольга Бузова нарядилась в остромодный костюм в пижамном стиле со звериным принтом и устроила радостные танцы. Похоже, что критика нисколько не обидела певицу.