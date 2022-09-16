«Только хайп»: Настя Ивлеева объяснила, почему часто встречается с бывшим мужем

Вечером 15 сентября популярная телеведущая Настя Ивлеева в очередной раз засветилась в своих социальных сетях гуляющей по городу с бывшим мужем – рэпером Элджеем. Звездная пара задорно подкалывала друг друга, и 31-летняя Настюшка Опасность поспешила заверить своих подписчиков, что ничего, кроме работы, ее с экс-супругом не объединяет.

«Мы встречаемся только для контента. Только хайп – никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит, - категорично заявила Ивлеева в видео для Telegram. - Просто гуляем, снимаем видео. Потому что Леха тоже блогер».

Позже она спросила своих подписчиков, звать ли Элджея в свое AgentShow. А затем написала, что рэпер придет, если их совместная фотография наберет 10 тысяч лайков. За ночь снимок набрал более 30 тысяч.