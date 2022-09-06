Ситуацию с Ивлеевой и Элджеем пояснила Миро: «Настюха своего добьется»

Настя Ивлеева хоть и развелась с Элджеем, продолжает с ним видеться на дружеской ноте. Впрочем, блогер Лена Миро полагает, что ведущая держится рядом с рэпером неспроста: дескать, надеется воссоединиться с ним и, скорее всего, добьется своего.

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Теперь Настя Ивлеева появилась с экс-мужем в Санкт-Петербурге, вдохновив Лену Миро на новый пост в ЖЖ.

«Куда бы не сунулся этот наивный мальчик, с ним всегда — бывшая жена. Новая девка будет быстро отшита. <…> И вы знаете, я почти не сомневаюсь, что наша Настюха своего добьется», — написала Миро.