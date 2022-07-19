Тайно поженившиеся Бен Аффлек и Дженнифер Лопес устроят большую вечеринку в честь своей свадьбы

В минувшие выходные звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились втайне от публики, хотя пресса все равно прознала о заключении этого брака.

Знаменитости провернули все скромно, но это не мешает им устроить вторую свадьбу - с толпой родственников, друзей, и чтобы шампанское рекой. Так они и сделают. Источники, близкие к паре, рассказали журналистам, что у Бена и Джен еще будет большое торжество в компании близких. А вот медовый месяц им, вроде как, не нужен.

«У них еще не запланирован медовый месяц. Дженнифер говорит, что каждый день с Беном — это медовый месяц, — говорит инсайдер издание People. - С тех пор, как они снова начали встречаться, Дженнифер искренне верила, что это то самое. Она с нетерпением ждет, когда состарится с Беном. Она очень счастлива и довольна Беном. Она не могла желать ничего другого. Она думает, что все идеально».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Источник портала TMZ добавил, что масштабная вечеринка, посвященная свадьбе звезд, состоится в ближайшие несколько недель в доме Бена в прибрежном городе Райсборо, штат Джорджия. Среди приглашенных друзей значатся несколько знаменитостей. Усадьба Аффлека, кстати, подходит для подобного мероприятия – у нее 87 акров территории.