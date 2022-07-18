Старое платье и пиджак из того, что было в гардеробе: как прошла свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Это случилось! Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу. Правда, некоторые фанаты до сих пор не верят в произошедшее, думают, что пиар. А молодожены, которые шли к этому 20 лет, настолько счастливы, что не стали заморачиваться даже с гардеробом.

Торжество прошло в Лас-Вегасе. Причем, без какого-либо пафоса. Звезды, как и другие пары, стояли в обычной очереди к часовне, куда приехали на розовом кадиллаке с откидным верхом.

При этом у невесты было скромное белое платье из какого-то старого фильма, а жених надел пиджак, который нашел в гардеробе. Переоделись там же – Джей в комнате отдыха часовни, а Бен – в туалете. Об этом пишет телеграм-канал «Только никому…».