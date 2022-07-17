Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес наконец поженились. Не прошло и 20 лет!

Очень тихо и скромно звездная пара отправилась в округ Кларк штата Невада и получила там свидетельство о браке 16 июля.

Издание TMZ узнало эту информацию из судебных документов, а затем связалось с представителем Лопес, и тот подтвердил факт заключения брака.

Журналисты поздравили знаменитостей, хотя, возможно, преждевременно. Ведь в том же округе находится город Лас-Вегас, где, как известно, многие богатые американские пары играют шуточные свадьбы без родственников и друзей - будто сбежали ото всех и поженились, как в фильме. Похожее бракосочетание минувшей весной было у Кортни Кардашьян.

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Напомним, Аффлек и Лопес были самой громкой парой Голливуда в 2002-2003 годах. Тогда они обручились, но свадьба сорвалась. И лишь в 2021-м, пережив по браку и заведя детей, звезды снова сошлись вместе, и теперь у них настоящая сказка в отношениях. Весной 2022-го актер сделал певице повторное предложение.