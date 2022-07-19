Сына пришлось нести на руках: Подольская и Пресняков после концерта отметились на перроне

Наталья Подольская является одной из самых успешных выпускниц «Фабрики звезд». Она много раз выступала на публике в женственных нарядах и теперь славится своими броскими образами.
В 40 лет артистка не перестает следить за фигурой. При этом у нее растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.
На днях Наталья устроила шопинг. Она пополнила гардероб летними нарядами. Артистка намекнула, что скоро отправится в очередной отпуск. А пока она съездила на концерт вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Сопровождала ее сестра-двойняшка Юлиана и старший сын.
В гримерке Наталья готовилась к выступлению, а вот ее сестра играла с племянником в ладушки. Певица призналась, что хотела сделать родственницу костюмером, но вышло лишь администратором.
На сцену артистка отправилась в зеленом мини-платье с пайетками и на шпильках. Она выступила с Пресняковым в дуэте.
А вот потом Наталья облачилась уже в джинсы и стеганую белую куртку. Она спешила на поезд. А Пресняков нес на руках утомившего сына, который буквально уснул в его объятиях.
«Потом несли артиста. 10 вагонов на руках у папы», – поделилась звезда.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами супругов. «Какие милые», «Счастливая семья», «На папиных руках надежно», «Просто счастье! Все вместе», «Это нормально, все дети так засыпают», — стаи писать подписчики.