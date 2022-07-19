Сына пришлось нести на руках: Подольская и Пресняков после концерта отметились на перроне

Наталья Подольская является одной из самых успешных выпускниц «Фабрики звезд». Она много раз выступала на публике в женственных нарядах и теперь славится своими броскими образами.

В 40 лет артистка не перестает следить за фигурой. При этом у нее растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.