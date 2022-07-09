Стремительный рост тарифов продолжится: как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Эксперты отметили, что инфляция произойдет и собственники жилья раскошелятся в следующем году. Однако пока некоторые экперты дали советы, как можно сэкономить на услугах ЖКХ.

Руководитель практики коммунального хозяйства, энергетики и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Сергеев пояснил, что некоторые семьи могут получать льготы, но не все об этом знают, поэтому переплачивают.

«Есть механизм субсидирования для семей с определенным уровнем дохода. Однако немногие знают, как им пользоваться. Необходимо упростить порядок доступа к таким услугам и увеличить информирование населения насчет того, что такие возможности есть», – отметил Сергеев.

Также он рассказал, что есть еще ряд плюсов. Например, Московская область в том году ввела так называемый кэшбек: если человек оплатил счет в электронном виде и вовремя, то какую-то часть расходов ему могут вернуть.

Эксперт Народного фронта по проблемам ЖКХ Павел Склянчук рассказал, переплачивают ли люди в летний период, когда горячую воду отключают.

«Если у вас установлен счетчик (это касается 95% квартир), он просто не крутится. То есть, человек не платит за потребление горячей воды в тот период, пока у него в квартире ее нет. Здесь все происходит автоматически», – пояснил он.

Сфера ЖКХ — это примерно 3 млн человек, которые в режиме 24 на 7 обеспечивают бесперебойность всех видов ресурсов. Почему ежегодно нарастает стоимость тарифов по ЖКХ? Потому что весь комплекс должен функционировать исправно, а для этого нужны средства, пояснил Склянчук, пишет «МК».

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Напомним, что ранее эксперты рассказали, как «докупить стаж» для выхода на пенсию законно. Оказалось, что для этого просто нужно подписать договор и учесть некоторые нюансы.

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