Запомните эту дату — 11 июля! Только с этого дня стоит следить за курсом доллара

Курс доллара в последние дни заставляет волноваться российский народ. То он взлетел до 64 рублей, то вновь 8 июля сполз до показателя — 62 рубля 13 копеек.

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Что делать людям? Бежать избавляться от теряющей ценность валюты или подождать новых показателей? Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что еще рано делать выводы.

Со следующей недели, примерно с 11 июля уже можно следить за цифрами, которые покажут новые торги на Мосбирже.

Как пишет primpress.ru, в июле курс доллара должен установиться в разбеге — 50–60 рублей.

По мнению эксперта, рубль падал по сравнению с долларом в цене из-за нескольких факторов: как раз завершился сдерживающий рубль налоговый период, повысился лимит переводов за рубеж до одного миллиона долларов в месяц, кроме того, сейчас разгар туристического сезона, а значит идет давление на рубль.

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