Это законно: россиянам можно «докупить стаж» для выхода на пенсию

Для оформления пенсии по старости требуется соблюдение нескольких условий. Первое: достижение пенсионного возраста. Второе: наличие трудового стажа. И третье: количество заработанных пенсионных коэффициентов.
Разумеется, далеко не у всех граждан при достижении пенсионного возраста достаточно стажа и пенсионных баллов. Особенно это касается тех лиц, которые много лет работали с зарплатой в конверте и не платили социальные взносы в полном объеме.
Они как раз могут так сказать «докупить стаж». Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.
«Сейчас этот вопрос актуален и для самозанятых, которые сами должны заботиться о своей будущей пенсии», — отметила она.
До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 баллов.
Однако мало кто знает, что закон допускает покупку половины стажа — 7,5 лет. Для этого нужно обратиться в ПФР, где будет заключен договор. Также необходимо будет внести определенную сумму.
«Минимум — 36 669,6 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла», — рассказала доцент.
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Эксперт также отметили, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года, об этом пишет агентство «Прайм».