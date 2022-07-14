«Стоцкая, Лорак и другие красотки»: домработница Киркорова – о личной жизни поп-короля

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, с Аллой Пугачевой Филипп Киркоров прожил с 1994 по 2005 годы. Для него это был первый и пока последний брак. Для Примадонны же поп-король стал четвертым мужем. После она вышла замуж за Максима Галкина.