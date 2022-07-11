Филипп Киркоров похвастался роскошным садом своего особняка

Ландшафтный дизайн участка дома Филиппа Киркорова выполнен с королевским размахом.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-король Филипп Киркоров устроил виртуальную экскурсию для поклонников по роскошному саду своего особняка.

Ландшафтный дизайн участка поп-король доверил выполнять профессионалам, так что все сделано с поистине королевским шиком и размахом.

Вместе с руководителем компании Филипп Киркоров прогулялся по своему очаровательному саду, где все говорит о его взыскательном вкусе.

Аккуратные дорожки, много хвойников, пруд, газоны, много воздуха...

«Большое спасибо за каждую травинку. За каждый уголок этого ландшафта, который украшает сегодня мой дом. Я — человек южный, очень люблю зелень, растения. Я люблю цветы, потому что я артист», — сказал в кадре Филипп Киркоров.

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