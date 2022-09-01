Стильный монохром: Долина в шелковом костюме лососевого цвета и модных кроссовках «зажгла» в День знаний

Лариса Долина уже давно стала знаменитой певицей. Ее считают одной из лучших джазовых исполнительниц. Не удивительно, что уже несколько лет она преподает в вузе.

К слову, в свои 66 лет артистка следит за внешностью и даже смогла похудеть, поэтому сменила гардероб. Она не боится экспериментировать с образами.