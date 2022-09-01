Стильный монохром: Долина в шелковом костюме лососевого цвета и модных кроссовках «зажгла» в День знаний

Лариса Долина уже давно стала знаменитой певицей. Ее считают одной из лучших джазовых исполнительниц. Не удивительно, что уже несколько лет она преподает в вузе.
К слову, в свои 66 лет артистка следит за внешностью и даже смогла похудеть, поэтому сменила гардероб. Она не боится экспериментировать с образами.
Этим летом Лариса Александровна много работала. Она ездила на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крым. Там певица давала мастер-классы. На днях в броском костюме она выступила на открытии Спартакиады в Москве. Каждый раз артистка восхищала публику тем, как выглядит. А 1 сентября она приехала во МГИК, где преподает.
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На этот раз Долина облачилась в шелковый костюм оверсайз лососевого цвета с модными кроссовками на толстой подошве. Она собрала волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаз. Артистка танцевала прямо у дверей вуза вместе со студентами. Также она произнесла вдохновляющую речь и пообщалась с поступившими на ее кафедру студентами.
«Сегодня важный день для тех, кто учит, для тех, кто учится и для тех, кто и учит и учится одновременно! В этом году я поставила рекорд по количеству студентов … В моем классе их теперь 30… И все они настроены на серьезную работу, готовы развиваться и я это увидела сегодня в их глазах!
Я от души поздравляю всех тех, кто, не жалея времени, сил и здоровья, щедро делится своими знаниями и опытом с подрастающим поколением, отдает нашей молодежи часть своих сердец и души! Поздравляю школьников и студентов с Днем знаний! Дерзайте, творите, ничего не бойтесь! Не оглядывайтесь назад, не смотрите по сторонам, только вперед!» — написала звезда.