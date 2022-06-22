Показала свои прелести: Тимати с «горячей» молодой возлюбленной щегольнул на Миконосе

Тимати является известным артистом. После «Фабрики звезд» он смог стать не только популярным рэпером, но и бизнесменом. Но только со своим статусом холостяка прощаться Тимати не спешит.

Он крутил роман с Аленой Шишковой, которая родила дочку Алису, но вскоре после рождения ребенка с ней расстался. Эта история повторилась и с Анастасией Решетовой, которая родила сына Ратмира.