Показала свои прелести: Тимати с «горячей» молодой возлюбленной щегольнул на Миконосе

Тимати является известным артистом. После «Фабрики звезд» он смог стать не только популярным рэпером, но и бизнесменом. Но только со своим статусом холостяка прощаться Тимати не спешит.
Он крутил роман с Аленой Шишковой, которая родила дочку Алису, но вскоре после рождения ребенка с ней расстался. Эта история повторилась и с Анастасией Решетовой, которая родила сына Ратмира.
Но недавно Тимати удивил поклонников, когда стал появляться на публике с моделью Валентиной Ивановой. А на днях они вместе отправились отдыхать на Миконос. Примечательно, что артист на этот раз решил поделиться кадрами с возлюбленной. Они каждый вечер выходят на прогулку. Его пассия без стеснения подчеркивает формы дерзкими нарядами.
На этот раз Тимати в кремовых брюках и черной рубашке с узором. А вот Валентина щегольнула в мини-шортах и разрезанном на лоскуты топе, который оголил ее прелести.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали бурно обсуждать кадры. Многие признались, что возлюбленная рэпера им напомнила Решетову. Другие заметили, что Тимати снова покорила длинноногая модель. «Да, горячая дама», «А как ты находишь такой типаж? Ноги и декольте,» «Выглядит эффектно», «Тима, опять она с ногами от ушей», «Ничего себе у Валентины персики», — стали писать подписчики.