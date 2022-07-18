Взяла фамилию мужа: Дженнифер Лопес после свадьбы стала Аффлек

52-летняя Дженнифер Лопес сказала «да» своему бойфренду Бену Аффлеку 16 июля. На этот раз звезды решили не затягивать и спустя год отношений узаконили союз. Звезды тайно поженились в Неваде, и певица сменила фамилию «Лопес» на «Аффлек», сообщает TMZ.

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Напомним, что звезды уже намеревались пожениться – 20 лет назад они обручились и собирались идти под венец, но в 2004 году расстались. Когда в 2021 году Лопес и Аффлек стали встречаться, поклонники были счастливы – ведь в нулевые они были самой громкой парой Голливуда.