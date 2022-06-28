«Стала стройнее, расцвела»: Бузова щегольнула в топе с ниспадающими рукавами и струящихся брюках с принтом «мильфлер»

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она уже проявила себя, как телеведущая. Также ей удалось стать актрисой и певицей.
Она привыкла к критике своей работы и не обращает внимания на злопыхателей. Блондинка недавно стала активно заниматься спортом. Она не скрывает, что намерена похудеть.
На этот раз Ольга уехала из страны. Она проводит время на съемках в Африке. С собой артистка взяла множество нарядов. Она с радостьющеголяет в платьях и мини-шортах. Телеведущая полтора месяца будет находиться в саванне, поэтому она старается даже там уделять время спорту.
Теперь Бузова похвасталась своим летним образом. Она устроила дефиле в костюме с принтом «мильфлер». Топ с ниспадающими рукавами и струящиеся брюки подчеркнули ее талию. Телеведущая дополнила лук мюлями и сделала прическу Мальвины.
«На любимую работу под любимую музыку в любимом костюме», — поделилась звезда.
Поклонники заметили, что Ольга постройнела. Многие восхитились тем, как она выглядит. «Красивый костюм», «Смотришься эффектно», «Крутой образ», «Оля, какая классная», «Очень идет прическа», «Стала стройнее, расцвела», «Ну очень изящно и женственно», «Это самый удачный образ за последнее время», — стали писать подписчики.
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