«Стала стройнее, расцвела»: Бузова щегольнула в топе с ниспадающими рукавами и струящихся брюках с принтом «мильфлер»

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она уже проявила себя, как телеведущая. Также ей удалось стать актрисой и певицей.

Она привыкла к критике своей работы и не обращает внимания на злопыхателей. Блондинка недавно стала активно заниматься спортом. Она не скрывает, что намерена похудеть.