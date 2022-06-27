Летний хит: Бузова в остромодных шортах и рубашке из денима подчеркнула постройневшие формы

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не только ведет несколько передач, но и дает концерты. Артистка привыкла к постоянному вниманию публики.

Примечательно, что она уже давно заработала целое состояние, но останавливаться на этом не собирается. Также звезда продолжает демонстрировать новые образы.