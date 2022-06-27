Летний хит: Бузова в остромодных шортах и рубашке из денима подчеркнула постройневшие формы

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не только ведет несколько передач, но и дает концерты. Артистка привыкла к постоянному вниманию публики.
Примечательно, что она уже давно заработала целое состояние, но останавливаться на этом не собирается. Также звезда продолжает демонстрировать новые образы.
Бузова недавно приехала в Африку. Она не скрывает, что находится на съемках. Артистка пока хранит в тайне подробности третьего сезона популярного шоу. Но при этом она с радостью хвастается своими нарядами.
На этот раз телеведущая сменила мини-платье с рюшами на модные шорты с рваными краями и розовый кроп-топ. Ее лук дополнили рубашка из денима и ботинки на шнуровке. Звезда похвасталась букетом цветов.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Ох, ножки стали идеальные», «Такая прическа тебя молодит», «Ну прям шик! Рубашка тут особенно в тему», «Обожаю такие кэжуал-образы», «Как красиво! Ну умеешь же одеваться», — прокомментировали пост подписчики.
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