Бузова без макияжа и укладки не скрыла свои несовершенства на прогулке в саванне

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не так давно отметила важную дату - 18-летие работы на ТВ. Блондинка гордится тем, что смогла стать одной из самых популярных персон в стране.

Она ведет несколько передач, а также продолжает давать концерты. Лишь в личной жизни звезда пока не обрела счастье.