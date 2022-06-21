Бузова без макияжа и укладки не скрыла свои несовершенства на прогулке в саванне

В Сети телеведущая опубликовала кадры, на которых показала, как выглядит на фото и видео.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не так давно отметила важную дату - 18-летие работы на ТВ. Блондинка гордится тем, что смогла стать одной из самых популярных персон в стране.

Она ведет несколько передач, а также продолжает давать концерты. Лишь в личной жизни звезда пока не обрела счастье. 

Недавно Бузова покинула Россию. Она сообщила, что полтора месяца будет находиться вдалеке от дома. На этот раз телеведущая прилетела в Кейптаун, где провела несколько дней, щеголяя в стильных нарядах. А накануне артистка добралась до саванны, где будет сниматься новый сезон шоу «Звезды в Африке». Ольга отправилась на экскурсию, где увидела слонов и гиен в дикой природе. 

Она предстала без укладки и макияжа. Она оделась в спортивном стиле, не забыв про длинный тонкий пуховик. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Примечательно, что Бузова решила не прятать свои мимические морщинки и другие несовершенства. Она показала, как выглядит на фото и видео без фильтров. Поклонники отметили, что давно не видели ее истинного лица. Многие отметили, что так звезда даже выглядит моложе и свежее. 

Поклонники бурно отреагировали на кадры. «Без мейка классная», «Оля, ты тут настоящая», «Зачем ты так красилась! Вот, как надо выглядеть», «Такие милые морщинки 30-летней барышни», «Ну теперь видно, что уже не 20 лет», «Без макияжа прям другая, свежая», — стали писать подписчики.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

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