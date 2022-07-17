Сорвала овации: Нетребко показала, как ей рукоплещут в Европе

Несколько месяцев назад Анна Нетребко неоднократно негативно высказывалась о родной стране. После таких опрометчивых заявлений оперная дива, по сути, отреклась от родины.

Тем временем, накануне Нетребко выступила в Италии. На «Арена ди Верона» с аншлагом прошла опера «Аида». Посмотреть на артистку пришли 14 тысяч зрителей, которые от души ей рукоплескали после завершения постановки. Кадрами певица поделилась в своей соцсети.