Сорвала овации: Нетребко показала, как ей рукоплещут в Европе

Несколько месяцев назад Анна Нетребко неоднократно негативно высказывалась о родной стране. После таких опрометчивых заявлений оперная дива, по сути, отреклась от родины.
Тем временем, накануне Нетребко выступила в Италии. На «Арена ди Верона» с аншлагом прошла опера «Аида». Посмотреть на артистку пришли 14 тысяч зрителей, которые от души ей рукоплескали после завершения постановки. Кадрами певица поделилась в своей соцсети.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что Анна Нетребко продала свою элитную квартиру в Вене, где живет в последние несколько лет. Оказалось, все дело в том, что Нетребко решила приобрести жилье побольше.