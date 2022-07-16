В немецком Штутгарте подтвердили отмену концерта Анны Нетребко

Немецкая компания-промоутер C2 Concerts Gmbh подтвердила отмену запланированного на третье сентября в Штутгарте концерта российской певицы Анны Нетребко.

Любопытно, что новости об отмене концерта прошли больше недели назад, однако квитки все еще оставались в продаже и реализовывались среди местных жителей.

Отмечается, что концерт не состоится по причине угрозы для общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков в Штутгарте, сообщает РИА Новости.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Анна Нетребко позволила себе ряд негативных высказываний о родной стране. Оперная дива, по сути, отреклась от родины, сделав такие опрометчивые заявления.