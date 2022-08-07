Собчак и не снилось: экс-жена Богомолова в кружевах засветила все прелести

Помимо службы в МХТ им. Чехова Дарья Мороз активно снимается в сериалах. В эти дни актриса принимает участие в съемках нового проекта для онлайн-кинотеатра Start «Жить жизнь». На съемочной площадке, которой выступил катер, Дарья появилась в кружевном боди черного цвета с экстремально глубоким декольте.

«Красотка! Огонь! Лучшие ноги Европы!» - писали восторженные пользователи Сети.