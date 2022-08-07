Собчак и не снилось: экс-жена Богомолова в кружевах засветила все прелести

Дарья Мороз поделилась снимком в своей соцсети.
Дарья Мороз

Дарья Мороз. Фото: Global Look Press

Помимо службы в МХТ им. Чехова Дарья Мороз активно снимается в сериалах. В эти дни актриса принимает участие в съемках нового проекта для онлайн-кинотеатра Start «Жить жизнь». На съемочной площадке, которой выступил катер, Дарья появилась в кружевном боди черного цвета с экстремально глубоким декольте.

«Красотка! Огонь! Лучшие ноги Европы!» - писали восторженные пользователи Сети.

Дарья Мороз. Фото: соцсети

Некоторые даже подметили, что фигура у бывшей жены Константина Богомолова получше, чем у нынешней - Ксении Собчак.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, с Дарьей Мороз театральный режиссер развелся в августе 2018-го. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения.

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