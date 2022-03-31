Папа-режиссер и откровенные «Содержанки»: как Дарья Мороз построила карьеру, почему развелась с Богомоловым и из-за чего ушла из театра

Звезда сцены и кинематографа покидала родной театр, в котором служит почти два десятилетия.

Звезда сцены и экрана Дарья Мороз свою карьеру строит буквально с пеленок. Еще бы, когда твои родители — знаменитые актеры, а отец режиссер, сама судьба велит сниматься с трехмесячного возраста. Но не только маме и папе Дарья обязана своей карьерой. Безусловный талант, артистизм и харизма позволили актрисе стать одной из самых востребованных представительниц сферы.

Дарья Мороз: детство, родители, гибель матери

Дарья Мороз родилась в первый день осени 1983 года в Ленинграде. Ее отец — известный режиссер Юрий Мороз, мать — актриса Марина Левтова. Когда Дарье было 17 лет, ее мама погибла во время катания на снегоходе, разбившись в овраге.

Уже с малых лет Дарья начала сниматься в кино. Впервые на экране она появилась младенцем, ей было три месяца в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный…». Причем по сюжету ребенок был мальчиком.

В детстве Дарья была увлеченным ребенком: занималась фигурным катанием, анимацией, живописью, посещала театральный кружок. С профессией определилась быстро — решила пойти по маминым стопам, хоть родители ее отговаривали, и она даже планировала поступать в МГИМО.

Через три года после гибели матери отец Мороз женился снова. Причем молодая мачеха была ненамного старше самой Дарьи — это ее подруга, актриса Виктория Исакова. Она и познакомила родителя с девушкой, но после свадьбы некоторое время не могла принять факт появления мачехи.

Во втором браке Юрий Мороз снова стал отцом. Так у Дарьи в 2015 году появилась сестренка Варвара, которая на 32 года младше нее.

Дарья Мороз: карьера

Еще во время школы Дарья Мороз несколько раз снималась в кино. Так что ее карьера, можно сказать, началась с пеленок. «Семьянин» (1991 г.), «Черный квадрат» (1992 г.), «Русский регтайм» (1993 г.), «Кризис среднего возраста» (1997 г.), «Фортуна» (2000 г.) — к поступлению в Школу-студию МХАТ Дарья сформировала внушительное портфолио.

К тому же «Фортуна» стала для нее судьбоносной: за главную роль в фильме начинающая актриса получила специальный приз — «Надежда Кинотавра». И после этого окончательно определила для себя актерский путь.

В 1999 году Дарья Мороз поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ, на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина. В 2003 году получила диплом и поступила в труппу Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

На театральные подмостки студенткой Дарья Мороз выходила в больших постановках «Табакерки»: «Песочный человек», «Тезка Швейцера». Параллельно выступала в МХТ им.Чехова: «Ю», «Вечность и еще один день», «Тот, кто получает пощечины», «Амадей». Затем в репертуаре актрисы появились спектакли «Тартюф», «Изображая жертву», «Живи и помни», «Три сестры», «Чайка».

Кроме того, Мороз принимала участие в спектаклях своего мужа — «Король Лир», «Приют комедианта», «Карамазовы», «Идеальный муж».

Также Мороз блистала на сцене Театра наций в таких пьесах, как «Сказки Пушкина», «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Дарья Мороз: кино

Оставлять кинематограф Мороз с поступлением в вуз не планировала. Поэтому ей удавалось совмещать театр и съемки в различных проектах. А их у актрисы — множество: и полнометражные картины, и короткие метры, и сериалы. Студенткой она снялась в фильмах «Дикарка», «Саломея», «Кобра. Антитеррор», «Каменская-2», «Женская логика».

Кроме того, Мороз активно снималась в проектах своего отца. К примеру, в драме «Точка» Мороз запомнилась яркой ролью «ночной бабочки» Нины, за что была удостоена премии «Ника» в номинации «За лучшую женскую роль».

Еще одну «Нику» Мороз получила спустя семь лет, после съемок в фильме «Дурак». Она исполнила также главную роль в мелодраме «Дом с лилиями», а в триллере «Инквизитор» воплотила на экране образ Киры Фальк, офицера юстиции. Затем были «А зори здесь тихие», где Мороз сыграла квартирную хозяйку старшины Васкова.

Ради ролей в кино Дарья Мороз, рост которой 173 см и вес — 56 кг, не задумываясь, идет на преображения своей внешности. Например, в фильме «Точка» она побрилась налысо, а в роли Киры Фальк предстала брюнеткой.

Короткую стрижку актриса сделала и для «Содержанок» — нашумевшего сериала 2019 года, снятого мужем актрисы Константином Богомоловым. История оказалась настолько успешной, что получила продолжение в 2020 году с режиссером Дарьей Жур, а третий сезон в 2021 году снимал отец Дарьи, Юрий Мороз.

Причем в «Содержанках» множество откровенных сцен. Это сериал о буднях столичных светских львиц, готовых на все ради достижения своих целей. И Мороз не раз появлялась на экране обнаженной. Она сыграла одну из главных ролей, и первый же сезон помог ей пересмотреть свои взгляды на собственное тело и сексуальность.

«Это важный момент для актрисы. Особенно русской актрисы — мне кажется, для русских людей вопрос телесности несколько стыдливый и закрытый. Так вот, на втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я, в общем-то, неделю ходила практически обнаженной в кадре. И для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко», — рассказывала Мороз «Комсомольской правде».

Кроме «Содержанок», Мороз снялась во многих других сериалах: «Триада», «Обними меня», «Долгий путь домой» — проектов в фильмографии актрисы множество.

Дарья Мороз: другие проекты

В своем плотном графике Дарья Мороз находит время и на другие проекты, помимо театра и кино. В 2009 году она выступала на шоу «Две звезды» в дуэте с Пелагеей. Петь актрисе понравилось, и «карьеру» певицы она продолжила в 2011 году, появившись в проекте «Достояние республики» с Пелагеей и Гариком Сукачевым.

В 2016 году Мороз приняла участие в шоу «Ледниковый период». Пару актрисе составил Олег Васильев, а когда он не смог продолжать выступления, его заменил Алексей Тихонов. Весной 2020 года звезда вышла на паркет со Святославом Герасимовым. Они выбыли в третьем туре, и актриса очень сокрушалась по этому поводу, так как хотела продолжит участие в шоу.

Дарья Мороз: личная жизнь

Актриса была замужем дважды. Первым мужем Дарьи стал режиссер Андрей Томашевский. Они познакомились в начале 2000-х, и между ними возникли чувства. При том, что кинодеятель был на 10 лет старше Мороз, женат и воспитывал маленькую дочь.

Томашевский ушел ради Мороз из семьи. Они жили в гражданском браке, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Вместо этого они расстались. Как оказалось, из-за нежелания мужчины иметь детей.

Вскоре Дарья Мороз познакомилась с режиссером Константином Богомоловым. Это произошло во время постановки спектакля «Волки и овцы», он сразил ее своим талантом и профессионализмом. В 2010 году они сыграли свадьбу, а вскоре и родилась дочка Анна.

Но брак Мороз и Богомолова закончился в 2018 году. Тогда были слухи, что их разлучила Ксения Собчак, которая вскоре после развода режиссера сыграла с ним свадьбу. Но Мороз опровергает эти домыслы: мол, вина на ней, она оказалась недостаточно мудра, чтобы остановить разрушение своей семьи.

Расстались они с Богомоловым мирно, причем он даже позвал ее на свою свадьбу. Правда, Мороз не появилась на церемонии. Дочь Анна регулярно видится с отцом, копией которого растет, и он не чает в ней души.

В 2021 году Мороз проговорилась, что несвободна. Но называть имя избранника не спешила. Досужие домыслы рисовали ей романы с Игорем Верниковым и даже Павлом Прилучным, но сама звезда лишь отмалчивается.

Дарья Мороз: горячие фото

Актриса в последние годы все чаще радует поклонников своими откровенными фото. Особенно ей нравится купаться обнаженной, и процесс она не забывает запечатлеть на фото для соцсетей. Справедливости ради фигуре Дарьи может позавидовать не только любая ровесница, но и более юные модели.

Дарья Мороз сейчас

В настоящее время Дарья Мороз востребована и в театре, и в кино. В 2021 году на экраны вышло сразу несколько проектов с участием звезды: «Угрюм-река», «Содержанки-3», «Клиника счастья», «Медиатор», «Елки-8».

Поучаствовала Мороз и в скандале со сменой руководства в МХТ им.Чехова. Осенью 2021 года при худруке Сергее Женоваче актеры начали один за другим покидать труппу. Ушла и Мороз. Когда высокий пост в ноябре занял Константин Хабенский, все актеры, включая Дарью, вернулись.

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