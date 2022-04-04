Режиссер, актер и муж Собчак: как Константин Богомолов стал известным театральным и кинодеятелем

Константин Богомолов, известный театральный и кинорежиссер, после женитьбы на Ксении Собчак обрел еще большую популярность. Хотя театральный и кинорежиссер вряд ли нуждался в ней, поскольку своим талантом уже обеспечил себе место в истории современной культуры.

Константин Богомолов: детство, родители

Константин Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. Его родители – кинокритики Юрий Богомолов и Ольга Ульянова. У Константина есть старшая сестра Ольга, которая пошла по стопам родных и тоже стала критиком.

В детстве Константин увлекался литературой, поэзией, изучал английский язык, посещал секцию тенниса. По окончании школы поступил в МГУ на филологический факультет, диплом которого получил в 1997 году.

Затем продолжил обучение в аспирантуре, но год спустя понял, что немного не туда свернул – его больше привлекал театр. Тогда будущий режиссер отправился постигать театральную науку в ГИТИС, на курс Андрея Гончарова.

Благодаря мудрому наставнику, Богомолов влюбился в свою профессию до фанатизма. И уже во время учебы срежиссировал несколько театральных постановок.

Константин Богомолов: карьера в театре

На четвертом курсе учебы, в 2002 году, Богомолов поставил пьесу Славомира Мрожека и Фернандо Аррабаля, назвав свой проект «Лекция о пользе убийств». После премьеры многие пророчили большое будущее талантливому начинающему режиссеру.

Уже через год Богомолов представил свой проект в столичном театре им.Н.Гоголя – «Что тот солдат, что этот». А в 2005 году здесь же реализовал несколько авторских идей, среди которых — произведения Карло Гоцци.

Параллельно Богомолов сотрудничал сразу с несколькими театрами — Театром им.В.Маяковского, Российским академическим и Театре на Страстном бульваре. Здесь она поставил «Грустный анекдот», «Ифигения в Авлиде», «Муми-Тролль и комета».

В 2007 году Богомолов уже в Театре на Малой Бронной поставил спектакль «Много шума из ничего», принесший режиссеру славу и признание. Вслед за восторгами публики и критиков, деятель был номинирован на премию «Чайка». Тогда стиль Богомолова охарактеризовали как нестандартный при интерпретации классики.

Потому что Богомолов не идет слово в слово за пьесой, а перекраивает ее кардинально. Причем, не всегда спектакль режиссера основан на одном-единственном произведении – часто это сплетение нескольких литературных основ. И каждая из постановок мало кого оставляет равнодушным в зрительном зале.

«Отцы и дети», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Чайка», «Карамазовы», «Мушкетеры», «Три сестры», «Бесы Достоевского», «Волшебная гора» — эти и другие постановки стали настоящими событиями в театральном мире.

За карьеру Богомолов также отметился несколькими постановками в Театре им.О.Табакова, МХТ им.А.Чехова, Ленкоме.

Константин Богомолов: кино

Реализовался Константин Богомолов не только как театральный, но и кинорежиссер и актер. Дебютом для будущей звезды сцены и экрана стала драма «Гобсек», в которой он сыграл Эрнеста де Ресто.

В 2017 году Богомолов стал режиссером и сценаристом фильма «Настя», экранизации романа Владимира Сорокина. А через два года работал над созданием нового проекта «Содержанки», где реализовал свой замысел по максимуму.

Сериал о жизни столичных светских львиц с участием жены режиссера Дарьи Мороз изобилует откровенными сценами и циничными диалогами.

Для видеосервиса Богомолов снял еще один проект – «Хороший человек», в основу которого легла реальная история про маньяка. А в следующем проекте в Сети выступил уже в качестве актера – он снялся у Федора Бондарчука в сериале «Псих».

Богомолов смог воплотить на экране психотерапевта, которому самому нужна помощь специалиста, настолько в его жизни и во внутреннем мире все оказалось запутано. Его сегодняшние рост 180 см и вес 82 кг обеспечили ему худощавость, которая добавила колорита.

Константин Богомолов: личная жизнь

О личной жизни Богомолов не распространяется. Все, что известно, — это его отношения до первого брака, когда избранницей режиссера была актриса Вероника Пыхова.

Они учились вместе в ГИТИСе, роман был короткий, всего несколько месяцев. Притом что Богомолов любил повторять: «Не бай бог связываться с актрисами!».

По иронии судьбы его первой женой стала актриса. С Дарьей Мороз режиссер познакомился в 2009 году, на постановке «Волки и овцы», которую ставил в МХТ им.Чехова. А через год они сыграли свадьбу, после которой в сентябре родилась дочка Анна.

Но брак Мороз и Богомолова закончился разводом в 2018 году. По слухам, роковой разлучницей стала журналистка Ксения Собчак. Однако, Дарья Мороз позже пояснила: брак трещал по швам, и ей не хватило мудрости сберечь его.

Константин Богомолов и Ксения Собчак: история любви, скандал с Виторганом

Второй женой Богомолова стала Собчак. Режиссер еще не оформил развод с Мороз, а его новая пассия – с мужем Максимом Виторганом. И пикантное положение, в котором они оба оказались, не предупредив никого о своем романе и окончании прошлых связей, поставило их в еще более затруднительную ситуацию.

Богомолов и Собчак крутили роман, все вокруг шептались, и пока еще законный муж Максим Виторган, чувствуя себя обманутым, врезал Богомолову при встрече в одном из кафе. После инцидента Собчак пришлось объяснить: они с Виторганом давно не живут вместе.

Осенью 2019 года Богомолов и Собчак сыграли свадьбу. Торжество состоялось в пятницу, 13-го сентября. И стало «свадьбой года», которая обсуждается по сей день, настолько скандальной она оказалась.

Сначала жених и невеста обменялись кольцами в ЗАГСе, а затем, прыгнув в катафалк с надписью «Пока смерть не разлучит нас», отправились на банкет, где Собчак устроила стриптиз-шоу в образе монашки.

Общих детей у пары пока нет, у Собчак есть ребенок от предыдущего брака, Платон Собчак-Виторган 2016 года рождения.

Константин Богомолов сегодня

В 2021 году Константин Богомолов выпустил манифест «Похищение Европы 2.0», в котором изложил свои взгляды на современную культуру. Режиссер поделился гипотезой о том, что на Западе происходит «ликвидация сложного человека» — того, которого описывал Достоевский.

«Одновременно высокого и низкого, ангела и дьявола, любящего и ненавидящего, верующего и сомневающегося, рефлексирующего и фанатичного. Европа испугалась в человеке зверя, не понимая, что звериное — это такая же природная и органическая часть человека, как и ангелическое», — пишет Богомолов.

По его мнению, современный западный мир оформляется в Новый этический рейх со своей идеологией — «новой этикой». И теперь хочет контролировать эмоции. И инакомыслие начинает преследоваться.

«Ты больше не можешь сказать «я не люблю…», «мне не нравится…», «я боюсь…». Ты должен соотнести свои эмоции с общественным мнением и общественными ценностями», — пишет режиссер.

Сегодня Европа, по Богомолову, — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. И современная Россия далека от такой позиции нынешней Европы. Поэтому следует не гнаться за ней, а отстроиться.

«Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека», — утверждает деятель.

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