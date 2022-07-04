«Соб и Саб»: Шахназаров предложил Сабурову выступать вместе с Собчак

Кадры вмиг разлетелись по Сети. Посмотрел их и публицист Михаил Шахназаров, который также не упускает возможности высказаться в адрес «блондинки в шоколаде»,

«Самое интересное, что в кругу оскорбленной шутят, примерно, так же. Нужно им дуэтом выступать «Соб и Саб», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров заявил, что ни за какие деньги не согласиться встречаться с Ксенией Собчак. И вообще, по мнению журналиста, идти на встречу с телеведущей можно только после графина выпитой водки.