«Соб и Саб»: Шахназаров предложил Сабурову выступать вместе с Собчак

После скандального выступления за океаном, Нурлан Сабуров долгое время не появлялся на публике. Накануне он возобновил деятельность и отправился с концертом в подмосковную Балашиху.
Выйдя на сцену «Арена Балашиха», комик высказался в адрес Ксении Собчак.
«Давайте об очевидном. Собчак - лошадь», - заявил Сабуров со сцены.
Нурлан Сабуров. Фото: соцсети
Кадры вмиг разлетелись по Сети. Посмотрел их и публицист Михаил Шахназаров, который также не упускает возможности высказаться в адрес «блондинки в шоколаде»,
«Самое интересное, что в кругу оскорбленной шутят, примерно, так же. Нужно им дуэтом выступать «Соб и Саб», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Михаил Шахназаров заявил, что ни за какие деньги не согласиться встречаться с Ксенией Собчак. И вообще, по мнению журналиста, идти на встречу с телеведущей можно только после графина выпитой водки.
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