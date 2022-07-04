«Соб и Саб»: Шахназаров предложил Сабурову выступать вместе с Собчак

Накануне комик жестко высказался в адрес телеведущей во время концерта в Балашихе.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

После скандального выступления за океаном, Нурлан Сабуров долгое время не появлялся на публике. Накануне он возобновил деятельность и отправился с концертом в подмосковную Балашиху.

Выйдя на сцену «Арена Балашиха», комик высказался в адрес Ксении Собчак.

«Давайте об очевидном. Собчак - лошадь», - заявил Сабуров со сцены.

Нурлан Сабуров. Фото: соцсети

Кадры вмиг разлетелись по Сети. Посмотрел их и публицист Михаил Шахназаров, который также не упускает возможности высказаться в адрес «блондинки в шоколаде»,

«Самое интересное, что в кругу оскорбленной шутят, примерно, так же. Нужно им дуэтом выступать «Соб и Саб», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров заявил, что ни за какие деньги не согласиться встречаться с Ксенией Собчак. И вообще, по мнению журналиста, идти на встречу с телеведущей можно только после графина выпитой водки.

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