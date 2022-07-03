Сабуров послал матом Собчак и обозвал ее лошадью

Недавно опарафинившийся в Америке Нурлан Сабуров продолжает давать поводы для разговора о себе.

Комик вернулся в Россию и стал выступать как ни в чем ни бывало. Отрывок одного из концертов сейчас в Сети обсуждают его зрители. Свое выступление он решил начать с наезда на Ксению Собчак.

«Собчак – лошадь (а дальше мат в виде прилагательного, которое намекает на невысокие умственные способности человека, - прим. автора)», - заявил Сабуров.

С нетерпением ждем реакции Ксении Анатольевны.

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