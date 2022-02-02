Что будет дальше? Как Нурлан Сабуров из казахстанского кавээнщика вырос в звезду российского юмора

Юморист из Казахстана Нурлан Сабуров сегодня является одним из востребованных и любимых публикой комиков. Его шутки ниже пояса бьют в яблочко, а каждый выпуск YouTube-шоу «Что было дальше?» набирает десятки миллионов просмотров.

Нурлан Сабуров: детство, родители

Нурлан Алибекович Сабуров родился в казахстанском городе Степногорске 22 декабря 1991 года в казахской семье. Известно, что его родители были обычной рабочей ячейкой общества, но подробностей комик не раскрывает. Сабуров — гражданин Казахстана, но намерен получить российский паспорт. Сегодня при росте 188 см Нурлан весит 89 кг.

С детства мальчик занимался боксом, которому посвятил восемь лет жизни. По рассказам артиста, все домочадцы будущей звезды экрана, особенно дедушка, обладали отменным чувством юмора и артист рос в атмосфере шуток и веселья.

Самому Нурлану тоже нравилось смешить сверстников, и он часто пересказывал байки дедушки или придумывал что-то свое. И юноша сознательно решил связать свою жизнь с юмором. По окончании школы он по наставлению родителей уехал учиться в Уральский федеральный университет на факультет физкультуры. Здесь он играл в КВН, выступая за университетскую команду, придумывал монологи, с друзьями организовывал выступления в барах и на концертных площадках.

Нурлан Сабуров: начало карьеры

Студентом Сабуров неплохо продвинулся на юмористическом поприще. В Екатеринбурге вместе с единомышленниками-комиками он стал набираться опыта и оттачивать остроту своего слова на местной публике. Регулярные концерты и «открытые микрофоны» стали собирать все больше публики — посмеяться над шутками Сабурова приходили сотни зрителей.

Вскоре Нурлан Сабуров познакомился со стендап-комиком Дмитрием Романовым, уже состоявшимся артистом. Он оценил юмор казахстанского коллеги и посоветовал ему отправиться на ТНТ, где в эфир регулярно выходило шоу Руслана Белого и имелась возможность выступить в рубрике «Открытый микрофон». Что он и сделал в 2013 году. А через год уже перебрался в Москву.

Нурлан Сабуров: Stand Up, «Что было дальше?»

С 2014 года Нурлан Сабуров успешно выступает в Stand Up, став резидентом шоу на ТНТ. Его юмор – это шутки без правил, поскольку сам комик решил, что для него нет запретных тем. Кроме того, Сабуров вызывающе проходится по остросоциальным вопросам.

После тура IQ по России и родному Казахстану в 2017 году, в рамках которого артист проехал два десятка городов, Сабуров представил свой первый на телевидении сольный стендап-концерт.

В 2019 году Нурлан Сабуров вместе с Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Рустамом Рептилоидом, Артуром Чапаряном стал ведущим интернет-шоу «Что было дальше?» на YouTube-канале. В интервью Юрию Дудю в том же году комик рассказал, что создание этого проекта — не его идея.

«На самом деле я оказался там случайно, это не моя идея. Это придумал чувак, он сейчас является продюсером этого шоу, Макс. Он позвал Рустама и Тамби сначала в это шоу, они уже позвали меня в качестве ведущего. Я еще не знал, в чем заключается идея, но согласился», — рассказал Сабуров.

Нурлан подчеркнул, что шоу — полностью аутентичное, и нигде его формат не был подсмотрен, именно этот факт подкупил комика.

В каждом выпуске в качестве гостя на проект приходил кто-то из знаменитостей и рассказывал свою историю, а хозяева в студии пытаются угадать, что произошло дальше.

Общение на шоу складывается достаточно жестко: нецензурная лексика, «прожарка» и унизительные шутки в адрес гостей часто становились поводом для скандалов. На проекте уже побывали Никита Джигурда, Давид Манукян, Гарик Харламов, Анастасия Волочкова, Джиган и многие другие селебрити, которым серьезно досталось от острословов.

Каждый выпуск шоу «Что было дальше?» очень быстро выходит в тренды сегмента, а наибольшее количество просмотров — 63 млн — набрало шоу с участием Дмитрия Губерниева, Насти Ивлеевой и Олега Майами. На сам канал Labelcom, где выходит проект, подписано 7,5 млн пользователей.

Нурлан Сабуров: другие проекты

Параллельно с юмористической карьерой Нурлан Сабуров становится желанным гостем на многих шоу. Например, он побывал на «Импровизации» на ТНТ, в шоу «Студия СОЮЗ», а также на проекте «Музыкальная интуиция».

Осенью 2020 года Нурлан Сабуров стал соведущим нового шоу Talk на ТНТ вместе с Русланом Белым, Тимуром Каргиновым и Азаматом Мусагалиевым. Это проект не про смех и шутки, а разговоры о жизни в самых разных ее проявлениях: о детстве и родителях, любви и отношениях, работе и успехе, армии и школе.

О Нурлане Сабурове на родине в 2018 году был снят документальный фильм «Просто Сабуров». Над ним работал режиссер из Казахстана Кана Бейсекеев. Вместе с героем фильма кинодеятель побывал в родном для комика Степногорске, снимал гастроли в Алмате, летал на бокс в Лос-Анджелес.

Нурлан Сабуров: личная жизнь

Комик Нурлан Сабуров официально женат. Его избранницей стала екатеринбурженка и сокурсница по университету Диана, свадьбу сыграли, когда им исполнилось по 20 лет. Жена Нурлана Сабурова — метиска, она наполовину русская, наполовину казашка. За десять лет брака у пары родилось двое детей.

Первенцем стала дочка Мадина, родившаяся у Сабуровых еще в Екатеринбурге. Вторым ребенком стал сын Тагир, который появился на свет в 2017 году в Москве.

Известно, что Диана Сабурова является владелицей домашней пекарни в Москве, предлагающей свежую сдобу и хлеб без глютена и сахара.

Нурлан Сабуров: доходы

В 2020 году комик Нурлан Сабуров попал в новый рейтинг журнала Forbes «30 до 30» в номинации «Новые медиа» с доходом в 10 тысяч долларов за выступление. На сайте казахстанского СМИ «Экспресс К» в конце 2021 года была обнародована сумма, которую Сабуров просит за выступление на свадьбе, — почти 22 млн тенге.

Нурлан Сабуров сегодня

В 2022 году многочисленная публика из Казахстана ждала реакции Нурлана Сабурова на беспорядки, начавшиеся в первые дни января в Алмате и прокатившиеся по стране. Но комик предпочел молчать.

Зато реклама его концертов с перечислением городов Казахстана, в которые собирается приехать артист, продолжала висеть в ленте все каникулы. За это на юмориста ополчилась значительная часть фолловеров, обвинив в игнорировании проблемы.

С февраля 2022 года Сабуров планирует активно гастролировать. На его сайте опубликована афиша гастрольного тура «Принципы», который стартовал еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса концерты постоянно сдвигались. Комик собирается выступить со стендапами не только в России, но и в США и Израиле. А вот Казахстан в списках не значится.

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