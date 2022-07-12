Сказочные виды: Стеша Маликова в модных джинсовых шортах и панамке отметилась в Каппадокии

Стеша Маликова является дочка знаменитого певица Дмитрия Маликова. Она не скрывает, что папа во многом ей помогает.
Еще во время учебы в МГИМО Стефания создала свой бренд одежды. Также она много путешествует и порой оказывается на светских раутах. Каждый раз наследница артиста демонстрирует новые наряды.
Теперь Стеша помогает родителям, которые воспитывают ее брата Марка. Однако много времени она посвящает созданию новые нарядов. Этим летом бизнеследи носит брючные костюмы, топы, жакеты и платья в стиле бэби-долл.
А теперь дочка певица улетала в Турцию. Она решила исполнить свою мечту – полетать на воздушном шаре. Для этого девушка выбрала одно из самых популярных мест Каппадокию.
А на прогулке Стеша щегольнула в футболке и белых джинсовых шортах с необработанным краем. Она подчеркнула свои стройные ноги. Лук дополнили панамка и миниатюрная сумка. Дочка Маликова не стала скрывать, что пришла в восторг от увиденного.
«Момент, когда жизнь кажется фильмом», – написала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая бизнеследи. Многие также отметили, что она копия мамы.
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«Ох, какая красота», «А вы выглядите невероятно стильно», «Ну что за красавица», «Роскошная вы девушка», «Очаровательная», «Сказочно», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды