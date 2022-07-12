Сказочные виды: Стеша Маликова в модных джинсовых шортах и панамке отметилась в Каппадокии

А на прогулке Стеша щегольнула в футболке и белых джинсовых шортах с необработанным краем. Она подчеркнула свои стройные ноги. Лук дополнили панамка и миниатюрная сумка. Дочка Маликова не стала скрывать, что пришла в восторг от увиденного.

«Момент, когда жизнь кажется фильмом», – написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая бизнеследи. Многие также отметили, что она копия мамы.

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«Ох, какая красота», «А вы выглядите невероятно стильно», «Ну что за красавица», «Роскошная вы девушка», «Очаровательная», «Сказочно», — стали писать подписчики.