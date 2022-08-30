Семейная идиллия: Кудрявцева в леопардовом платье предстала на прогулке с Макаровым и своей подросшей дочкой

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она прославилась, когда начала вести музыкальные чарты, но уже много лет блондинка главная на съемках таких шоу как, «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она всегда старается хорошо выглядеть и особое внимание уделяет нарядам.
Примечательно, что Лера недавно вернулась из отпуска, который провела в Болгарии. Она сразу приступила к новым съемкам, где щеголяет то в ярком костюме, то в платье. Блондинка успевает видеться с друзьями, а накануне она стала ведущей церемония закрытия Всероссийской Спартакиады. При этом Кудрявцева старается уделять время семье.
В последнее время появились слухи, что у Кудрявцевой проблемы в отношениях с молодым мужем. Она ездила отдыхать без него. Однако телеведущая опровергает сплетни о разводе. А 30 августа она отправилась на прогулку с Игорем Макаровым и подросшей дочкой.
Лера была в леопардовом струящемся платье. А ее наследница предстала в лимонное платье с принтом и розовых кроссовках. Малышке заплели косичку.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что наследница подросла. Фанаты также отметили, что Мария стала еще больше похожа на маму. «Какая радость, все вместе», «Вот так одним видео все сплетни развеяны», «Какая милая Маша», «Как быстро растут дети», — стали писать пользователи Сети.