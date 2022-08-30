Семейная идиллия: Кудрявцева в леопардовом платье предстала на прогулке с Макаровым и своей подросшей дочкой

В последнее время появились слухи, что у Кудрявцевой проблемы в отношениях с молодым мужем. Она ездила отдыхать без него. Однако телеведущая опровергает сплетни о разводе. А 30 августа она отправилась на прогулку с Игорем Макаровым и подросшей дочкой.

Лера была в леопардовом струящемся платье. А ее наследница предстала в лимонное платье с принтом и розовых кроссовках. Малышке заплели косичку.